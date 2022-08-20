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Başkan Şahin TRT’de Alanya’yı Anlatacak

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, TRT Antalya Radyosu'na konuk olacak.

GÜNDEM 20.08.2022, 16:01 Mihriye Özkan
Başkan Şahin TRT’de Alanya’yı Anlatacak

TRT Antalya Radyosu'nda yarın saat 10.45’de yayınlanacak "Akdeniz'in Sesi" programına katılacak olan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, coğrafi işaretini Alanya’ya kazandırdığı “Muz” başta olmak üzere tarım sektörü ve Alanya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

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