Başkan Şahin TRT’de Alanya’yı Anlatacak

TRT Antalya Radyosu'nda yarın saat 10.45’de yayınlanacak "Akdeniz'in Sesi" programına katılacak olan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, coğrafi işaretini Alanya’ya kazandırdığı “Muz” başta olmak üzere tarım sektörü ve Alanya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.