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Başkan Şahin Şehidimizin Kız Kardeşini Yalnız Bırakmadı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanyalı şehit polis memuru Abdullah Ümit Sercan’ın kız kardeşi Elif Sercan’ı ve Sercan ailesini en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı
GÜNDEM 06.03.2022, 12:15 Meliha Yılmaz
Başkan Şahin, “Aziz şehidimiz Abdullah Ümit Sercan’ın kız kardeşi Elif kardeşimizin nikahına Alanya Bakkallar Odası Başkanı Veliddin Yenialp ile birlikte katılmaktan onur duyduk. Hem Elif hem de eşi Mehmet Şükrü Akkoca kardeşlerimizi Allah mesut etsin İnşallah. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Şehidimizin ruhu şad olsun” dedi. Alanya Belediyesi Nikah Dairesi’nde kıyılan nikah törenine Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat da katıldı.
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