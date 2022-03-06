Başkan Şahin Şehidimizin Kız Kardeşini Yalnız Bırakmadı

Başkan Şahin, “Aziz şehidimiz Abdullah Ümit Sercan’ın kız kardeşi Elif kardeşimizin nikahına Alanya Bakkallar Odası Başkanı Veliddin Yenialp ile birlikte katılmaktan onur duyduk. Hem Elif hem de eşi Mehmet Şükrü Akkoca kardeşlerimizi Allah mesut etsin İnşallah. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Şehidimizin ruhu şad olsun” dedi. Alanya Belediyesi Nikah Dairesi’nde kıyılan nikah törenine Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat da katıldı.