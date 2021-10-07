Başkan Şahin'in babasının cenaze programı netleşti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in babası Hacı Ali Şahin’in bu sabaha karşı Alanya’nın Şahin Tepesi mevkiindeki evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gürses Cami’nden alınarak Sugözü Pürenlik Mezarlığı’na defnedilecek. Baba Şahin’in taziyesi ise Sugözü Mahallesi Keykubat Bulvarı Çevre Yolu üzerindeki ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in dayısının evinde gerçekleştirilecek.