Başkan Şahin, ‘’Her Söze Verilecek Cevabım Var’’

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, eski Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu’nun, “Sahte kahramanlar Ak Parti’nin hizmetlerini sahipleniyor” sözleriyle kendisini kastedip kast etmediği sorulan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Bizim ALTSO’da 2013’ten beri yaptıklarımız ortada. Verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Ak Parti’nin hizmetlerini yeri geldiğinde alkışlarız, yeri geldiğinde eleştirir, önerilerimizi sıralarız. Alanya-Antalya Otoyolu konusunda Ankara’ya teşekkür ettik ama çekincelerimizi de sıraladık. Alanya’ya doğalgaz gelmesi noktasında fitili ilk biz ateşledik, bunun müjdesi gelince biz de açıklama yapıp görüşlerimizi bildirdik. Bu hizmet sahiplenme değil, içinde bizim de olduğumuz proje ve icraatları kamuoyuna hatırlatmaktır. Eğer sayın Hayri Çavuşoğlu beni kast ediyorsa bu durum Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na da zarar verir” dedi.

Şahin, konuyla ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Evet, Hayri Çavuşoğlu’nun bu paylaşımı bana da ulaştı, gördüm. Ancak benim bulunduğum pozisyon itibari ile buna bir yorum yapmam yakışık almaz. Hayri Çavuşoğlu beyin kimi veya kimleri kast ettiğini bilemiyorum. Bunu kendine sormanız daha yerinde olacaktır. Şu anki pozisyonum gereği bu zor ticari koşullarda ben bir sivil toplum kuruluşunun, binlerce esnafın temsilcisi olarak, seçildiği günden bu yana siyasi yelpazenin farklı yerlerinde yer alan partilere taraf olmadan tamamıyla esnafın sorununa sıkıntılarına beklentilerine karşılık bulmaya çalışan bir STK yöneticisi olarak bu tweeti siyasi bir düzlemde yorumlamam doğru olmaz.



HİZMETİN HASEDİ OLMAZ



Çünkü ben bugün itibariyle bir siyasetçi, siyasi parti yöneticisi değilim. Ancak çalışma saatlerinin büyük kısmını sokakta, vatandaşla birlikte geçiren bir Alanyalı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; toplumdaki beklenti birlik beraberlik beklentisidir. Kısır çekişmelerden, dedikodulardan uzak, toplumun hayatına dokunan, hayatlarına katma değer katan bir siyaset anlayışı istemektedirler. Nihayetinde benim nazarımda asıl olan Alanya için taş üstüne taş koymaktır. Zerre kadar da olsa bir çivi çakabilmenin mutluluğudur. Hizmetin hasedi olmaz, biz halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak en derinde güdülenmiş insanlarız.



YERSİZ POLEMİKLER ZARAR VERİR



Alanya’nın bir dünya kenti olacağının, Akdeniz’in incisi olacağının konuşulduğu bir dönemde bunları konuşmak veya tartışmak gereksizdir. Bu tür polemikler başta Alanya’mız olmak üzere hiç kimseye bir katkı sağlamaz. Ayrıca sayın Bakanımız Çavuşoğlu’nun bu kent için yaptıkları ortadadır. Biz de her zaman ifade ettiğimiz gibi, hayata geçirdiğimiz her projede bakanımızın desteğini alıyoruz. Bu tür yersiz polemiklerin de en başta Sayın Bakanımıza zarar vereceği aşikardır.



HER SÖZE VERİLECEK CEVABIMIZ VAR



Ankara İrtibat Ofisi, ALTSO Turizm Meslek Yüksek Okulu, Alanya Toptancı Hali’nin projesi, Konaklı’ya Diş Hekimliği Fakültesi binası ve Yabancı Diller Okulu, Konaklı ve Mahmutlar’a noter, muhtarlarımızın ve halkımızın talebiyle yaylalara iki adet tam donanımlı ambulans gibi hizmetleri biz hayata geçirdik. Bizim yaptıklarımız ortada. Biz nasıl başkalarının yaptığı hizmetleri alkışlıyorsak, onların da bizim hizmetlerimizi görmezden gelmemesi gerekir. Bizim her söze verilecek bir cevabımız var. Biz hizmet hasedi değiliz. Hizmet hasetliği olanların da en az bizim kadar hizmet yapmaları en büyük temennimizdir.”