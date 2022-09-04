Başkan Şahin Gündoğmuş’ta

Başkan Şahin ve ekibi, Alanya'nın komşusu Gündoğmuş ilçesinde büyük ilgiyle karşılandı.

Başkan Şahin, Gündoğmuş halkı ve esnafıyla bir araya geldiği etkinliğe ilişkin sosyal medya hesaplarından şu ifadelere yer verdi:

"Alanya’mızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Gündoğmuş’umuzda gerçekleşen 7. Kültür Sanat ve Bal Şenliği'ne arkadaşlarımızla birlikte katıldık. Şenlikler kapsamında tezgah açan esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler diledik. Etkinlikte ayrıca çok sayıda dostumuza rastlayarak hasbihal etme fırsatı bulduk, hasret giderdik.

Gündoğmuşlu dostlarımıza bizlere gösterdikleri yakın ilgi, alaka ve konukseverlikleri nedeniyle teşekkür ederim.

Ayrıca başarılı bir organizasyona imza atan Gündoğmuş Belediye Başkanımız Mehmet Özeren’e ve yine organizasyona katkıları ve bizlere gösterdiği yakın ilgi nedeniyle Gündoğmuş Kaymakamımız Murat Yeşilyurt’a teşekkür eder, başarılar dilerim. Birlikte yapacağımız çok şey var."