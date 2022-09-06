Başkan Şahin Gazetecilerin Sorularını Yanıtlayacak
ALTSO Başkanı ve Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, yarın saat 20.00’de başlayacak canlı yayın üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
Alanya’da pek çok başarılı işe imza atan ve geçtiğimiz gün Alanya Belediye Başkan Adaylığını açıklayan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak. Sosyal medya platformu Facebook üzerinden kendi şahsi hesabında gerçekleştirilecek olan canlı yayın saat 20.00’de başlayacak.
GAZETECİLERİN SORULARINI CANLI YAYINDA YANITLAYACAK
Canlı yayın öncesi sosyal medya üzerinden açıklama gerçekleştiren Başkan Şahin, “07 Eylül 2022 Çarşamba günü Saat: 20.00’den itibaren şahsi Facebook hesabımdan ‘https://www.facebook.com/MehmetSahinAlanya’ canlı olarak yayınlanacak programda gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayacağım. İyi seyirler ve sağlıklı günler dilerim. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.
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|3
|9
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|4
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|4
|4
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|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
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|1
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|1
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|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
|6
|10
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|6
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|7
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|6
|7
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|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|4
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|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
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|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
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|6
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|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
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