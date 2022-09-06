Başkan Şahin Gazetecilerin Sorularını Yanıtlayacak

Alanya’da pek çok başarılı işe imza atan ve geçtiğimiz gün Alanya Belediye Başkan Adaylığını açıklayan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak. Sosyal medya platformu Facebook üzerinden kendi şahsi hesabında gerçekleştirilecek olan canlı yayın saat 20.00’de başlayacak.

GAZETECİLERİN SORULARINI CANLI YAYINDA YANITLAYACAK

Canlı yayın öncesi sosyal medya üzerinden açıklama gerçekleştiren Başkan Şahin, “07 Eylül 2022 Çarşamba günü Saat: 20.00’den itibaren şahsi Facebook hesabımdan ‘https://www.facebook.com/MehmetSahinAlanya’ canlı olarak yayınlanacak programda gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlayacağım. İyi seyirler ve sağlıklı günler dilerim. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.