Başkan Şahin'den Sürpriz 8 Mart Ziyareti

Başkan Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi çiçek vererek kutladığı Neğiş'i ziyaretine ilişkin sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı.

Başkan Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün asil Türk kadınına dünyada en önce seçilme ve seçme hakkı vermesinden hareketle Güllerpınarı Mahalle Muhtarımız Serap Neğiş'i ziyaret ettik. Başarılı çalışmalara imza atarak Büyük Önder Atatürk’e layık olduğunu memnuniyetle gördüğümüz muhtarımıza konukseverliği nedeniyle teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim."