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Başkan Şahin'den Duygusal Babalar Günü Paylaşımı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin sosyal medya üzerinden Babalar Günü’ne özel duygusal bir video paylaştı.
GÜNDEM 19.06.2022, 17:37 Zeynep Oktay
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in sosyal medya üzerinden Babalar Günü’ne özel paylaştığı duygu dolu video büyük beğeni topladı. Şahin paylaşımında, “Başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden Aziz Şehitlerimizin babaları olmak üzere; Hayatın tüm yükünü fedakârca omuzlanan, hayatımıza güç ve anlam katan tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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