Başkan Şahin; Can Azerbaycan’ın her zaman yanındayız

Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Şahin; ‘’Dost ve Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde Alanya’mızda düzenleyecekleri etkinlikler ve gelecekte yapabileceğimiz işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunduk. Tek millet iki devlet sloganı ile kardeşlik bağları kurduğumuz dostlarımızın her zaman yanındayız. Can Azerbaycanlı dostlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim’’ dedi.