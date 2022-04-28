Başkan Şahin, Beytülmal Yemedim

Alanya’da bugüne kadar düzenlenmiş en kalabalık iftar olarak tarihe geçen iftarın hiçbir aksaklık yaşanmadan tamamlanması da dikkat çekti. İftara gelen tüm misafirler eksiksiz olarak ikramlardan faydalanırken, Başkan Şahin’e başarılı organizasyon nedeniyle de teşekkür ettiler.



İftarda kısa bir konuşma yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ise gerçekleştirdikleri projelerden bahsederek, Alanya’nın marka değerini arttıracak yeni projelerle ilgili olarak da katılımcılara bilgiler aktardı. Başkan Şahin; ‘Alanya halkı ve devlet bana sahip çıktı. Alanya için hizmet edeceğime daha fazlasını yapacagıma söz veriyorum. Bugüne kadar beytülmal yemedim. Orman arazilerine bir şey yapmadım’ dedi



ALTSO’nun iftarına Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer ile Alanya protokolü, şehit ve gazi yakınları, kurum müdürleri, oda başkanları, yabancılar meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.