Başkan Şahin Alanya’yı Şok Eden Yasak Kararını Değerlendirdi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO )Başkanı Mehmet Şahin, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın dün gece yarısı web sitesinden yayınladığı şok yasağı değerlendirdi

Uygulamada Alanya gibi turizm bölgelerine ayrıcalık tanınabileceğini ifade eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kararı inşaat ve emlak sektörleri açısından son derece üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Başkan Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nca ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak içlerinde Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Avsallar mahallelerimizin de bulunduğu 781 mahallenin yabancı yerleşimine kapatılması ülkemize milyonlarca dolar döviz kazandıran inşaat ve emlak sektörlerimiz açısından son derece üzüntüyle karşılanan bir karar olmuştur.

Türkiye genelini kapsayan bu kararın bölgelerin kendilerine özgü yapısı ve farklılıkları göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Alanya’mız gibi turizm merkezlerini tercih eden yabancı uyrukluların mülteci veya göçmenler gibi değil, ülkemize döviz kazandıran birer turist olarak değerlendirilmesinin daha yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Bu manada alınan bu kararın özellikle ülkemizin çıkarları, sektörün beklentileri ve bölgesel farklılıklar ile gelen yabancıların profili göz önüne alınarak yani Alanya gibi turizm merkezlerinin durumu da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Önerimiz; Alanya’mızdaki ve benzeri şehirlerdeki mahallelerimizin tamamen yabancıya kapatılmaması ve en azından 100 bin dolar değerinde taşınmaz alan yabancı uyruklulara ikamet izni verilmesinin bir kriter olarak uygulamaya dahil edilmesi yönündedir.

Şehrimizin marka değerini arttırmak ve ekonomik profili yüksek yabancıyı ülkemize çekmek için alınacak böylesine bir kararın bölgenin koşullarına çok daha fazla uyacağı ve yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bakanlığımızın bu konuda bizlerin de görüşüne başvuracağına inancımız tamdır. Konuya ilişkin hazırladığımız raporu da en kısa sürede ilgili makamlara ileterek iş insanlarımızın ve halkımızın taleplerinin takipçisi olacağız” dedi.