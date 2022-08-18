Başkan Şahin Alanya’yı CNN Türk’e Anlattı

Geçtiğimiz günlerde muzun coğrafi işaretini Alanya’ya kazandıran Başkan Şahin, turizmden, tarıma, inşaattan, emlak sektörüne kadar Alanya’nın lokomotif sektörlerini canlı yayında tüm Türkiye’ye anlatarak, Alanya’nın tanıtımını bir kez daha başarıyla yaptı.

Başkan Şahin, konuyla ilgil olarak şunları söyledi: “Alanya’mızın Sembol Ürünü Muzun Coğrafi İşaretini Alanya’ya kazandırdıktan sonra CNN Türk’ün canlı yayın davetine Güzel Hasbahçemiz’den, muz bahçeleri içinden katıldık. Sadece muzumuz hakkında değil Alanya’mızın tarımı, turizmi, İnşaat ve emlak sektörlerine ilişkin gelişmeleri, öneri ve taleplerimizi ilettik. Vatandaşlarımızın artan kira ve ev fiyatları karşısında daha fazla ezilmemesi için yabancıya ikamette en az 100 Bin USD şartı getirilmesi konusunu bir kez daha dile getirdik. Birlikte yapacağımız çok şey var.“