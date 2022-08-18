Başkan Şahin Alanya’yı CNN Türk’e Anlattı
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ülkemizin en önemli tv kanallarından CNN Türk’ün 15.00 haber bültenine canlı bağlanarak, Alanya’yı anlattı.
Geçtiğimiz günlerde muzun coğrafi işaretini Alanya’ya kazandıran Başkan Şahin, turizmden, tarıma, inşaattan, emlak sektörüne kadar Alanya’nın lokomotif sektörlerini canlı yayında tüm Türkiye’ye anlatarak, Alanya’nın tanıtımını bir kez daha başarıyla yaptı.
Başkan Şahin, konuyla ilgil olarak şunları söyledi: “Alanya’mızın Sembol Ürünü Muzun Coğrafi İşaretini Alanya’ya kazandırdıktan sonra CNN Türk’ün canlı yayın davetine Güzel Hasbahçemiz’den, muz bahçeleri içinden katıldık. Sadece muzumuz hakkında değil Alanya’mızın tarımı, turizmi, İnşaat ve emlak sektörlerine ilişkin gelişmeleri, öneri ve taleplerimizi ilettik. Vatandaşlarımızın artan kira ve ev fiyatları karşısında daha fazla ezilmemesi için yabancıya ikamette en az 100 Bin USD şartı getirilmesi konusunu bir kez daha dile getirdik. Birlikte yapacağımız çok şey var.“
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0