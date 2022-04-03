Başkan Şahin Alanyaspor Maçını Sürpriz Bir İsimle İzledi
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, gerçekleştirdiği organizasyonlarda tanıştığı ve zamanla kendisine verdiği destek sonrası yakın dost olduklarını açıkladığı otizmli İlter Tuğrul Çeküç ile Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçını birlikte izledi
GÜNDEM 03.04.2022, 22:37 Meliha Yılmaz
Başkan Şahin’i çok sevdiğini ve sık sık bir araya geldiklerini söyleyen Çeküç, ne zaman arasa Şahin’e ulaştığını söyledi. Alanyaspor’un 2-1 kazandığı maçı Şahin ile izleyen otizmli genç, galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Çeküç’ü Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ile de tanıştıran Şahin, "İlter futbolu çok seviyor. Kendisi ile maç izlemek benim için de çok keyifli oldu. Bana eşlik ettiği için arkadaşıma çok teşekkür ederim" diye konuştu.
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