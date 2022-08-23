Başkan Şahin; Adaylarla Bir Araya Geldi

Bugün ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile bir araya gelen adaylar Bilal Gömeç, Tunahan Toksöz, Eray Erdem ve Haydar Yıldız seçim tarihini 5 Kasım olarak belirlediler. Başkan Şahin, seçim tarihinin belirlenmesini adaylara bırakmıştı. Adaylardan şimdiye kadar olduğu gibi sakin ve centilmence bir yarış geçirmelerini rica eden Başkan Şahin, ‘Aday arkadaşlarımızdan tek ricam sessiz ve gürültü yapmadan süreci tamamlamaları. Özellikle ses ve görüntü kirliliği için afiş ve benzeri durumlara dikkat etmeleri. Süreci 4 aday arkadaşımızda centilmence sürdürüyor. Kendilerine Alanyamız adına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim’’ dedi.

Adayların belirlediği 5 Kasım tarihini ilçe seçim kuruluna ALTSO yetkilileri bildirecek. İlçe seçim kurulu 5 Kasım tarihini onayladığı taktirde seçim tarihi kesinlik kazanacak.