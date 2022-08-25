Başkan Şahin Aday Mı…!

26 Ağustos 2022 Cuma günü yani yarın saat 19.30’da Oba Olive Garden’da düzenleyeceği yemekli toplantıda geçmişin değerlendirmesini yaparak, geleceğe ilişkin planlarını açıklaması beklenen Başkan Şahin’in, uzun yıllardır kendisiyle beraber hareket eden ekip arkadaşlarının fikirlerine çok önem verdiği biliniyor.

Çalışma Grubu ile belirli zamanlarda yaptığı toplantılarda önemli kararlara imza atan Şahin’in adı Alanya Belediye Başkan Adaylığı için geçiyor. Şahin’in toplantıda adaylığını açıklayıp açıklamayacağı merakla bekleniyor.