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Başkan Şahin Aday Mı…!
5 Kasım'da gerçekleşecek ALTSO seçimlerinde aday olmayacağı çok önceden bilinen Başkan Mehmet Şahin, yol arkadaşları olarak gördüğü çalışma grubu ile geleceğe yönelik planlarını paylaşmak, onların görüş ve önerilerini almak amacıyla bir araya geliyor.
GÜNDEM 25.08.2022, 17:04 25.08.2022, 17:15 Mihriye Özkan
26 Ağustos 2022 Cuma günü yani yarın saat 19.30’da Oba Olive Garden’da düzenleyeceği yemekli toplantıda geçmişin değerlendirmesini yaparak, geleceğe ilişkin planlarını açıklaması beklenen Başkan Şahin’in, uzun yıllardır kendisiyle beraber hareket eden ekip arkadaşlarının fikirlerine çok önem verdiği biliniyor.
Çalışma Grubu ile belirli zamanlarda yaptığı toplantılarda önemli kararlara imza atan Şahin’in adı Alanya Belediye Başkan Adaylığı için geçiyor. Şahin’in toplantıda adaylığını açıklayıp açıklamayacağı merakla bekleniyor.
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