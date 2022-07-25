Başkan Özsoy, ‘ALKÜ Stajyer Öğrencileri Mağdur Ediyor’

Yeniden Refah Partisi’nin Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özsoy okulun zorunlu staj harici stajyer öğrencilere bütçe ayırmamasına tepki gösterdi. Özsoy, okul yönetiminin bu konuda elinden geleni yapacağından şüphemiz yok dedi. Başkan Özsoy, “Bir ALKÜ öğrencisi olarak belirtmek isterim ki okulda beraber aynı sınıfta eğitim gördüğüm öğrenci arkadaşlarımızın bir çok zorluğa rağmen staj bulmuştur.

Stajyer öğrencilerin ise temel sağlık sigortası üniversiteleri tarafından karşılanmaktadır. Ne yazık ki okulumuz zorunlu staj haricine bütçe ayırmadığını söyleyip, stajyer adayı arkadaşlarımızı mağdur etmektedir. Okulumuzun milyonluk kapıya bütçe bulması ve yıl sonu mezuniyet töreninde ise itibardan hiç bir şekilde kısmamış ve üniversitemizin şanına yakışır şekilde töreni yapmıştır.

Fakat konu öğrenci kardeşlerimizin kariyerleri açısından önemli bir rol oynayan stajı olunca yokları oynayan ve bu duruma bütçe ayırmaması ne yazık ki şehrimizin tek kamu üniversite olan ALKÜ’nün marka değerine zarar veriyor. Şehrimizin turizm bölgesi olmasından kaynaklanan barınma, ulaşım vb. giderlerdeki pahalılık ve sıkıntılarla mücadele eden öğrenci kardeşlerimizin en iyi eğitimi ve hizmeti almakta hakkıdır. Üniversitemizin bu durumda elinden geleni yapıp bütçenin ayrılması ve bu yanlıştan döneceğine inanıyoruz’’ dedi.