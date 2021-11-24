Başkan Muhittin Böcek’ten Öğretmenler Günü mesajı

Sevgi, sabır, hoşgörü ve fedakârlık kelimelerinin karşılığı olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutlarım. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır”

Hiç şüphesiz ki dünyanın en kutsal vazifelerinden biri olan öğretmenliği seçen sizler de Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmek için özveri ve sevgiyle görev yapıyorsunuz.

Dünyanın neresine giderseniz gidin öğretmenler o toplumun en saygıdeğer unsurudur. Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan, hem velilerin, hem öğrencilerin hem de eğitim camiasının ilk kez tecrübe ettiği uzaktan eğitim süreci bizlere çok şey öğretti. Çocuklarımız okulun, sınıfın ve öğretmenin önemini bir kez daha anladı. Öğretmenlerimiz sınıflarda, okul bahçelerinde yankılanan öğrencilerin seslerini özledi. Yüz yüze eğitimin önemi ve değerini hepimiz çok daha iyi anladık.

Siz fedakâr öğretmenlerimizin kıymetini bir kez daha düşünüp anlamamızı sağlayan bu önemli günde öğretmenliği yalnızca bir meslek olarak değil bir yaşam tarzı olarak benimsemiş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştirmek için gayret ve özveri gösteren tüm öğretmenlerimize minnettarız.

“Gelecek gençlerin, gençlerse öğretmenlerin eseridir” diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, beni yetiştiren ve bugünlere gelmeme vesile olan öğretmenlerim başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir kez daha kutluyorum. Eğitime yıllarını veren emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve uzun yıllar diliyor, eğitim şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Muhittin BÖCEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı