Başkan Müftüoğlu Cumhurbaşkanı İle Buluştu

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle gerçekleşen program Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Sporculara Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu da eşlik etti. Müftüoğlu, bir süre sohbet ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBF'nin çalışmalarını ve hedeflerini aktardı.