Başkan Kaya’dan Muz Eleştirilerine Yanıt

Alanya’da son yıllarda muz seralarının artması ve üretimin plansız bir şekilde yapılması nedeniyle üretim fazlası muzlar Alanya Toptancı Hali’nde kaldı. Alanya Hali'nde 2 haftada yaklaşık 200 ton sarı muz çöpe gitti. Muzların çöpe dökülmesine vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Muzların çöpe değil de ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılması yönünde sosyal medyada yapılan eleştirilere yanıt veren Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, “Bu eleştiriler yersiz. Biz elimizden geldiği kadar her yere muz gönderiyoruz” diyerek kapılarının ihtiyaç sahibi olan herkese açık olduğunu söyledi.