Başkan Karadağ; ‘Hükümet Şaşı Bakıyor’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği sorunları hükümetin çözmesinin ardından konuşan İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Genel başkanımıza Alanya’nın il olması hakkında bir görüşme yapması talebinde bulunacağım” dedi. Karadağ, Alanya’nın Payallar Mahallesi’ne yapılacağı duyurulan 200 yataklı devlet hastanesi inşaatının atıl bırakıldığını söyledi. Hükümetin Alanya’ya şaşı baktığını ifade eden Karadağ, “Payallar’da daha önce müjde olarak duyurulan devlet hastanesinin yapılacağı alana yönetim kurulu üyelerimizle gittik. 6 ay önce müjde olarak duyurulan devlet hastanesinde kuşlar bile uçmuyor. Orası atıl bırakılmış. Son günlerde ülkemizde en büyük problem olan sağlık konusu birtakım kişilerin ve hükümetin oyuncağı haline geldi. Bizler yerinde inceleme yapmak için Payallar’a gittik ancak orada kuşlar bile uçmuyor. İnşaat tamamen durmuş. Hafriyatı bitmiş.

Şu anda ülkemizin en büyük ihtiyacı olan sağlık konusu bu hükümetin Alanya’ya şaşı baktığının bir örneği. Bu sadece sağlık konusunda değil, birçok konuda geçerli. Devlet hastanesinin konumu zaten belli. Oradaki hastalar tedavi olamıyor, çok geç randevu alıyor. Bunların yanı sıra yapılması müjde olarak duyurulan bir hastane ise hafriyatı yapılıp bırakılıp gidilmiş vaziyette. Biz Alanya’nın sadece batısında değil, doğusunda özellikle Mahmutlar merkez olmak üzere tam teşekküllü bir devlet hastanesinin yapılması taraftarıyız. Bunun da takipçisi olacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği konuların hükümet tarafından çözüme kavuşturulduğunu hatırlatan Karadağ, “Esprili şekilde size bir şeyi duyurmak istiyorum. Alanya çok yakında il olacak. Gerekçesini söyleyeyim. Ben Kılıçdaroğlu’na Alanya’nın il olması hakkında bir görüşme yapması talebinde bulunacağım. Bu şu demek. Bu zamana kadar genel başkanımız bir eksikliği görüp olması gerektiğini söylediği zaman o mutlaka yerine geliyor.

Kılıçdaroğlu’nun KYK’dan burs alan öğrencilerin burslarının faizlerinin silinmesi konusundaki yaptığı girişim bugün karşılığını buldu. Hükümet verilen bursların faizinin alınmayacağını açıkladı ancak bu bir eksik. Kılıçdaroğlu sadece KYK’nın verdiği bursların faizlerinin silinmesini değil, öğrencilerin anaparayı geri öderken iş bulma garantisiyle birlikte olmasını da talep etti. İnşallah hükümet bunu da duyacak ve yerine getirecek. İl konusunda da Kılıçdaroğlu açıklama yaptığı zaman karşılığını mutlaka ve mutlaka bulacak” diye konuştu.