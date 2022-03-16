Başkan Çalış’tan Esnafa 'Ev' Sözü

Alanya Şoförler Odası Genel Kurulu, 19 Mart Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. 1745 üyenin oy kullanacağı seçim öncesi 55 taksi durağını ziyaret edip, taksici esnafı ile kucaklaşan oda başkanı Recep Çalış, yaptığı çalışmaları anlatıyor, gelecek 4 yılda yapacaklarını anlatıyor.

Projelerini kamuoyuna açıklayan Başkan Çalış, "Alanya'da kirada oturan bir çok üyemiz var. Bu insanlarımızın da her ay belli bir gideri var. Kiradaki üyelerimizi maddi külfetten kurtarmak için bir yapı kooperatifi kuracağız. Bağlı bulunduğumuz yasa hükümleri içerisinde ve üst kuruluşlardan da gerekli izinleri almak şartıyla yapı kooperatifimiz öncülüğünde üyelerimizin ev sahibi olmalarına öncülük edeceğiz" dedi.