Başkan Çalış üyeleri geziye götürüyor

Bursa, Çanakkale, Edirne ve İstanbul’u kapsayan 4 gece 5 gün sürecek gezinin bedeli 1.550 TL. Ören yerlerine giriş ve öğle yemeğinin kişiye ait olduğu gezi için 6 Kasım 2021’de saat 18.00’de oda binası önünden hareket edilecek. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış, “Odamız sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında sezon yorgunluğunun atılması, üyelerimiz arasında kaynaşmanın sağlanması, ülkemizin kültür, tarih ve doğal güzelliklerinin görülmesine vesile olmak amacıyla, üyelerimiz ve ailelerine özel 6-11 Kasım 2021 tarihleri arasında 4 gece 5 gündüz olmak üzere Bursa, Çanakkale, Edirne ve İstanbul’u kapsayan bir gezi planlandı” dedi. Geziye katılacaklar (0242) 522 47 07 numaralı telefonu arayabilir” dedi.