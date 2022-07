Başkan Böcek’ten 114. Yıla Özel Açıklama

Başkan Böcek, "Basın ne denli özgür olursa bilginin bireylere ve topluma ulaşması kolay hale gelir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Basın, Milletin müşterek sesidir” ifadesi de basının toplumu aydınlatması açısından ne denli önemli bir görev üstlendiğinin en açık göstergesidir. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, basın özgürlüğü ve demokrasi adına önemli bir dönemeç olmuştur. Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. Çünkü basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan en önemli kurumların başında gelmektedir. Bu nedenle ancak bilgiye ve habere kolay ulaşabilen toplumlarda gerçek anlamda bir demokrasiden söz etmek mümkün olabilir. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarımız Antalya’mızın da gelişim ve dönüşümüne katkı sunmaktadır. Kamusal bir görev olan gazeteciliği basın meslek ilkeleri doğrultusunda yapan, toplumun doğru ve gerçek bilgiye ulaşmasını sağlayan tüm basın mensuplarımız son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Toplumun her kesiminde her meslek kolunda olduğu gibi şartlar basın için de her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Tüm zorluklara göğüs gererek özveri ile çalışan ve görevini başarıyla sürdüren, bizleri doğru, tarafsız haberlerle buluşturan basın emekçilerimize teşekkür borçluyuz. 27 yıllık siyasi yaşamım boyunca mesai arkadaşlığı yaptığımız tüm basın emekçisi dostlarıma, kendim ve kentim adına teşekkür ediyor, ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum. Tüm basın emekçilerimize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" dedi