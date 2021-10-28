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Başkan Böcek'ten Konaklı açıklaması

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Alanya’ya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki etrafa kötü koku yayan arıtmalardan dolayı gelen şikayetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 28.10.2021, 22:02 YEDİ GÜN HABER-2-
Başkan Böcek'ten Konaklı açıklaması

Konaklı’da bulunan arıtmadan etrafa koku yayıldığı ve bununla ilgili turizmcilerin şikayetleri olduğu sorulan Böcek, “Göreve geldiğimizden hemen bu yana turizmin, ticaretin, tarımının başkenti Antalya, Alanya’mızda altyapı ile ilgili sorunların, çevre temizliği ve köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki su sorunları, 1970’li yıllarda yapılan asbestli boruların bile değişmesi konusu ile ilgili programlarımızı yaptık. Bu kokuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. Burada yapılması gereken Okurcalar’dan dahil olmak üzere bu konuyu ASAT’taki arkadaşlarımızla titizlikle ilgileniyoruz. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar arıtmaların kapasiteleri, değişmesi gereken terfi istasyonları ile ilgili çalışmaların hepsi yapılıyor. Süreçle ilgili ekibimizle Alanya’ya geleceğiz. Pandemi süreci yaşadık. Esnafımız zor duruma düştü. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Pandemi süreci ile bütçemizde daralma oluştu. Bu sene hiç çekinmeden söylüyorum. Geçen yıl yaptığım asfaltın tam 5 katını yapacağım” ifadelerini kullandı.

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