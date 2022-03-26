Başkan Böcek'ten Cumhurbaşkanlığı Çıkışı!

Antalya'da bazı etkinliklere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara Hazırız- Büyük Örgüt Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, heyecanlı olmanın güzel olduğunu ancak enerjiyi stratejide doğru kullanmak, boşuna harcamamak gerektiğini söyledi.

Enerjinin Türkiye, vatan, bayrak ve demokrasi için kullanılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "CHP'li olmak sıradan bir olay değildir, toplumun saygı duyduğu kişi olmak demektir. Demokrasiyi içselleştirmek demektir. Toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmemek demektir. Bilgili, birikimli, yaşanan sorun dolayısıyla başvurulan kişi olmak demektir. Sorunları çözmek için mücadele edendir. Her bir CHP'linin öyle tarihi bir görevi var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP'li denince stratejik çalışmayı, hangi hedefe kilitleneceği bilmek gerektiğini belirterek "Şu mahalle bana oy vermiyorsa bir başka mahalle sürekli CHP'ye oy veriyorsa oy veren mahalleye tüm enerjimi harcayıp diğer mahalleye hiç gitmiyorsam biz çalışmıyoruz demektir. Üretmiyoruz, enerjimizi boşuna harcıyoruz demektir. Bir kesimden oy alamıyorsam, sorunu o kesimde değil sorunu kendimizde aramamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hedefe kilitlenerek stratejik çalışılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, bir dönem "CHP'ye üye olmak istiyorum ama üye yapmıyorlar, önüme engeller çıkarılıyor" diye şikayetler geldiğini, kim partiye üye olmak istiyorsa kapının sonuna kadar açılmasını istedi. Özellikle gençlerin ve kadınların partide daha güçlü ve etkin olmalarını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, ayda en az bir kez il, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının toplantı yapması gerektiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, ne kadar çok genç partiye üye olursa o kadar çok mutlu olduğunu, gençlerin önerisinin farklı olduğunu belirterek 6 milyon 300 bin gencin ilk defa sandığa gidip oy kullanacağını anlattı. Ev kadınlarına ulaşmakta sorunları olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, 1971'de kabul edilen bir kanunun 2022'ye kadar gereğinin yapılmadığını, bunun da aile destekleri sigortası olduğunu vurguladı.

"GÖNLÜMÜZÜN ADAYI SİZSİNİZ"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kararlı ve inançlı şekilde ülkenin iktidarını inşa edeceklerini, Türkiye iktidarına hazır olduklarını belirterek "Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın vereceği karar doğrultusunda canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.