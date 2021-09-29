Başkan Böcek iş insanları ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (KONYSİAD) uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirilen toplantılarına konuk oldu. İlk olarak ANSİAD’ın 10. Olağan Toplantısı’na katılan Başkan Muhittin Böcek, ‘Medeniyet Tarımı-Cennette İlk Sofra' konulu sunum gerçekleştiren Mine Ataman’a ANSİAD Başkan Akın Akıncı ile plaket takdim etti. Başkan Muhittin Böcek, ardından Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Başkanı İlhami Kaplan ve yönetiminin 15 ay sonra gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Böcek, Antalyalı iş insanlarına belediye hizmetlerini ve projelerini anlattı.

STK’LARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLDUK

Görevde 2.5 yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını ifade eden Başkan Böcek, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde Antalya’yı planlı, kurallı, kimlikli bir kent yapma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. ‘Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız” diyerek hizmet yolculuğuna çıktıklarını anlatan Başkan Muhittin Böcek, hiç kimseyi ötekileştirmedensorunları çözmeye, dertlere derman olmaya çalıştıklarını söyledi. ASAT kanalıyla 4 milyar 186 milyon liralık alt yapı yatırımı yürüttüklerini anlatan Başkan Böcek, Antalya merkezindeki 101 mahallede ekonomik ömrünü doldurmuş içme suyu hattını yenilemekte olduklarını, içme suyu olmayan kırsal mahallelere su götürdüklerini aktardı.

KOOPERATİFÇİLİĞİ DESTEKLEDİK

Yerelden kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, tarım ve hayvancılığa yönelik önemli destekler sağladıklarını ifade ederek, kooperatifçiliği desteklediklerini kaydetti. Belediyeyi 6 milyar 103 milyon lira borçla devraldıklarını hatırlatan Başkan Böcek, kur farkı nedeniyle bu miktarın daha da yükseldiğini kaydetti.

YARIM KALAN PROJELERİ TAMAMLIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşın menfaatine olan yarım kalmış projeleri tamamlamak üzere olduklarının altını çizerek, “3. Etap Raylı Sistem Projesi’nin Otogar- Müze arası tamamlanmamıştı. Şimdi onu da bitirdik. Test sürüşlerine başladık. Kepez halkını taşımaya devam edeceğiz. Devlette devamlılık vardır. 30 ayda 30 projeyi yaptık. Bir toplu açılış yapmayı planlıyoruz” dedi.

ANTALYA’YI TANITIYORUZ

Siyaset üstü bir yaklaşımla Antalya’ya hizmet ettiklerini belirten Başkan Böcek, “Turizme bütüncül bir anlayışla hizmet vermek için belediyeleri tek çatı altında toplamak üzere turizm birliği oluşturduk. Hiçbir parti gözetmeksizin 19 ilçe belediye başkanı arkadaşımıza çağrı yaptık. Aksu ve Gündoğmuş hariç tüm belediye başkanları birliğe katıldı. İçinde tüm partilerden belediye başkanları var. Çünkü Antalya tek. Şimdi bu çatı altında Antalya’mızı tanıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

ARITMA SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde 550 milyon lira yatırım bedeliyle yürütülen Belek Arıtma Tesisi inşaatının sürdüğünü ifade eden Başkan Böcek, “Belek’te arıtma sorununu bitiriyoruz. Bütün arıtmaları sırasıyla tamamlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.