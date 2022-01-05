Başkan Böcek Alanya’da

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ek Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu. Alanya Hizmet Birimi ve ATASEM’in de içinde yer aldığı 4 katlı binada vatandaşlara hizmet verilecek. Başkan Muhittin Böcek, bazı daire başkanları ile birlikte geldiği Alanya’da CHP Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci ve Alanya Şube Müdürü Mustafa Karaduman ve ASAT Şube Müdürü Ümit Demirel ve personel tarafından karşılandı. Binaya girmeden önce esnafı da ziyaret eden Böcek, hal hatır sordu ve onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra ATASEM ve İlçe hizmet birimini gezen böcek, müdürlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı personelle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yeni binanın eksiklerinin giderilmesi için talimat veren Böcek, “ Alanya bizim için önemli bundan sonra daha sık buraya geleceğiz ve yeni binamızla birlikte hizmetlerimizi daha güzel bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız. “