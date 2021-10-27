Başkan Böcek Alanya'ya geliyor

Seçildiği günden bu yana fırsat buldukça Alanya’ya ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Perşembe günü saat 16:00’da Başkan Mehmet Şahin’e taziye ziyaretinde bulunacak ardından 16:30’da hal esnafı ile toplantı yapacak.