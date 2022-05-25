Başkan Azerbaycan'da

Başkan Çavuşoğlu, dün de Azerbaycan'ın Neftçi Bakü Kulübü'nü ziyaret etti. Neftçi Bakü Başkanı Kamran Guliyev ile görüş alışverişinde bulunan Çavuşoğlu, iki kulüp arasındaki ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirdi. Neftçi Bakü Asbaşkanı Elnur Eyvazov ve Sportif Direktörü Zaur Azizov'un da yer aldığı ziyarette karşılıklı hediye takdimi de yapıldı. Guliyev, Eyvazov ve Azizov ise Çavuşoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.