Başkan Arıkan’dan Ankara Çıkarması

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, "İlçe Başkanımız Sayın Alper Arıkan ile Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Sayın Hasan Can Kamburoğlu, bugün İYİ Parti Genel Merkezimize, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve genel başkan yardımcılarımıza ziyaretlerde bulunup, Alanya siyasetindeki sıcak gelişmeler ve yerelde genel durum hakkında bilgilendirmede bulundular. Partimizin iktidarı yolunda genel merkezimizdeki özverili çalışmayı yerinde görüp, aynı çalışmanın ve bilincin Alanya’mızda olacağı ve önümüzdeki ilk seçimde birinci parti olup akabinde ise Alanya Kalesi burçlarına İYİ Parti Bayrağı asıp yerel seçimleri kazanacağımızın sözünü tekrardan verdiler.

Kıymetli genel başkanımıza Alanyalı kadın girişimcilerin el emeği ile ipek kozasından ürettiği tabloyu hediye ederken;

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener turizm bölgelerinin ülke ekonomisi için çok hayati önem taşıdığını, Alanya’nın da Antalya turizmi içinde mihenk taşı olduğunu dile getirip, tüm Alanya halkına selam ve muhabbetlerini ilettiler" ifadeleri kullanıldı.