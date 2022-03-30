Başkan Akkaya’dan Antalya Çıkarması

Alanya Şoförler Odası Başkanı seçilen Ali Akkaya esnafın yaşadığı sorunların çözümü için harekete geçti. Antalya’ya giderek çeşitli temaslarda bulunan Akkaya, taksimetre açılış fiyatı, Maxim uygulaması ve binbin ile ilgili taleplerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Tonguç ile görüşen Akkaya’ya Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de eşlik etti.