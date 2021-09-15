Başkan adaylığı için istifa etti

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde başkanlığa aday olacak olan, Alanya esnaflarından Selman Arıkan Denetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Bugün odaya gelerek istifa dilekçesini sunan Arıkan'a, Oda Başkanı Nuri Demir tarafından teşekkür plaketi verildi. Uzun süredir sahada esnafın talep ile önerilerini dinleyen ve esnaflar tarafından oldukça desteklenen bir isim olan Arıkan'ın bundan sonraki süreçte seçim çalışmalarına hız vereceği öğrenildi.