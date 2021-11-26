Başkan Adayı Duran Şimşek’e Tam Destek

Geçtiğimiz dönem oda seçimlerini az bir fakla kaybeden Duran Şimşek yaklaşan seçimler önceci çalışmalara tekrar başladı. Doğu, batı ve merkezde her kesimin desteğini şimdiden alan Şimşek’in seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yedigün Haber’in esnaflarla yaptığı söyleşilerde Şimşek’e tam destek vereceklerini söyleyen esnaflar değişimin şart olduğunu söylediler.