Başkan 4 Yılını Anlattı

Alanya Şoförler Odası Genel Kurulu, 19 Mart Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. 1800 üyenin oy kullanacağı seçimler için ikinci dönem için başkanlığa aday olan Mevcut Oda Başkanı Recep Çalış, pandemiye rağmen 4 yıllık görev süresinde yaptığı hizmetleri üyelere tek tek anlatıyor.

Her daim ulaşılabilir olduklarını söyleyen Başkan Çalış sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyem bana ihtiyaç duyduğu anda yaz, kış, gece gündüz demeden yalnız bırakmadık. Odamız bünyesinde mobil muhasebe hizmeti için ekip oluşturarak, muhasebe hizmetini üyemizin ayağına götürdük. Mobil muhasebe hizmeti sayesinde 350-400 bin TL'lik bir tasarruf sağladık. Hukuk Danışmanlığı oluşturarak, üyelerimizin hak ve hukukunun koruduk. Taksi ceplerden alınan otopark ücretini kaldırarak, üyelerimizi 600-700 bin TL'lik bir külfetten kurtarmış olduk. Merkezden beldelere giden 22 taksinin durak değişimini onaylatıp, taşınma sorununu da çözüme kavuşturduk.

Farklı akaryakıt istasyonları ile indirim anlaşması yaparak, üyelerimizin akaryakıt alımını indirimli yapmasını sağladık. Hastanelerle anlaşmalar yaparak, sağlık hizmetinden üyelerimizin ücretsiz yararlanmalarını sağladık. Görev süremizde 100 TL'ye çıkardığımız öğrenci bursu kapsamında 354 öğrencimize 246 bin 120 TL odamız bütçesinden ödeme yaptık.

Alanya Belediyesi ile işbirliğimiz neticesinde Rıhtım, İskele taksi durağı için kulübe yeri temin ettik, iskeleye kulübe ve iç kale taksinin mevcut olan eski kulübesini yeniledik. Kırmızı çizgimiz olan Alanyaspor'un maçları için lokali hizmete kattık, ücretsiz maç izlemelerini sağladık. Düğün Salonumuzu yenileyerek, üyelerimize ve birinci derece yakınlarına ücretsiz tahsis ettik. Üyelerimiz için yabancı dil kursları düzenleyip, meslek hayatlarına katkıda bulunduk.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın üyelerimiz için etkinlikler düzenledik. Ücretsiz kurtarıcı hizmeti ile oda üyelerimizin ticari araçlarını şehir içi ve il içersinde ihtiyaç durumunda ücretsiz olarak çekici yardımı yaptık.

Pandemi döneminde taksi duraklarımızı ve taksilerimizi dezenfekte ettirdik. Üyelerimiz ve aileleri için sosyal aktiviteler düzenledik. Kamyoncu esnafımızın sorunlarını bir dosya halinde siyasi partilere ve milletvekillerimize ilettik. Kamyoncuların her platformda sesi olduk. Odamızın üyelerimize verdiği iftar yemeği organizasyonlarını devam ettirdik. Belirli aralıklarla durak başkanlarımız ve taksici esnafımızla fikir alışverişinde bulunduk. Görev süremizde bayramlarla personellerimizin ve üyelerimizin her daim yanında olduk.