Başımız Sağolsun
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan bir asker ayağının kayması sonucu şehit olurken, Pençe Yıldırım Harekatında hain teröristlerin saldırısında iki asker şehit oldu.
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan ayağının kayması sonucu şehit olurken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Pençe-Yıldırım Harekatı'nda hain teröristlerin saldırısı sonucunda Uzm. Çvş. Ali Sarı ile P. Uzm. Çvş. Doğanay Çelik de şehadete ulaştı.
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlığıjn sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan için taziye mesajı yayımladı.
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