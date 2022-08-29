Başhekim Karahan’a Zeytin Ağacı Hediyesi

Başhekim Karahan’a sağlığın ve uzun ömrün sembolü olan zeytin ağacı hediye eden kalp damar cerrahisi hekimleri, daha sonra Karahan ile birlikte ikinci hayat şansını tekrardan yakalayarak eski sağlığına kavuşan hastaları temsilen getirdikleri zeytin ağacını hastane bahçesine diktiler. Bu anlamlı hediye için Özel Alanya Anadolu Hastanesi hekimlerine teşekkür eden Başhekim Doç. Dr. Karahan, “Biz sağlıkçılar hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak adına aynı payda altında bir araya gelerek, istişarede bulunduk. Bugün bütün hastalarımız adına uzun yaşamın temsilcisi olan bir zeytin ağacını hastanemizin bahçesine diktik. Hastalarımızın yeniden hayata bağlanmasını ve eski sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan sağlıkçılarımız adına zeytin ağacımıza can suyunu vererek, toprakla bütünleştirdik. Bu anlamlı ve güzel hediyeleri için kendilerine teşekkür ediyorum “diye konuştu.