Başarı belgelerini Kaymakam Ürkmezer takdim etti

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ödül töreninde yaptığı konuşmasında; “Proje çalışmaları, içine bir kere girdikten sonra bütün hayatımız boyunca zevk alarak yaptığımız, peşimizi bırakmayan ve etrafımızdakilere de yaydığımız bir uğraştır. Benzer bütün faaliyetlerde öğrencilerimize destek olup liderlik eden, onların ufuklarını açacak projelere imza atan öğretmenlerimizin özverili çalışmalarını her zaman destekliyoruz. Biliyorum ki bütün öğretmenlerimiz; kendi çocuklarına, eşlerine ve ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek bu çalışmaları yaptılar. Bütün öğretmenlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki projelerinde başarılar diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğretmenlerimizin İlçemizi gururlandırdıklarını ifade ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Alanya'da öğretmenlerimiz tarafından yürütülen proje ve yarışmalara 7(yedi) alanda toplam 28 öğretmenimize Kaymakamlığımız tarafından başarı belgesi verilmiştir.

• Anadolu Masalları Projesi – 3 Öğretmen

• ETWİNNİNG Projeleri – 8 Öğretmen

• TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri – 3 Öğretmen

• TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri – 7 Öğretmen

• TÜBİTAK 4004 (Y örüklerin İzinde Doğayı Keşfediyorum) Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Projesi – 2 Öğretmen

• İckabog Resim Yarışması – 3 Öğretmen

• Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Fotoğraf Yarışması – 1 Öğretmen

• Okulum Temiz Projesi – 1 Öğretmen