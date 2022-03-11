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'Barış İçin İlk En Önemli Adım'
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da Üçlü Barış Zirvesi'ni değerlendirdi.
GÜNDEM 11.03.2022, 08:50 Meliha Yılmaz
KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da yaptığı Üçlü Barış Zirvesi değerlendirmesinde "Bu görüşme barış adına atılmış ilk ve en önemli adımdır. Bundan sonraki adımlara da zemin oluşturacaktır. Türkiye’nin doğru ve tutarlı politikası barışa giden yolu hep açık tutacaktır" dedi.
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