Barcın’ın acı günü

Klas Döner ve İskender’in işletmecisi ve İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Barcın’ın dedesi Mehmet Barcın hayata gözlerini yumdu. Barcın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi şu sözlerle duyurdu: ‘Inna lillâhi ve inne ileyhi râciûn…Dedem Mehmet Barcın vefat etmiştir.Cenazesi saat 12:00 Kestel Mahallemizdeki evimizden alınarak Kestel Hanönü mezarlığına defnedilecektir.Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.’

Yedigün Haber olarak merhum Mehmet Barcın’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz