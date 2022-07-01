Barcın; ‘Tek Sorumlu İktidar’

Artık Yeter diyen Siyasi İşler Başkanı Barcın, burada iktidarın hatalarının bedelini hem vatandaşımız hem de sağlık çalışanlarımız ödüyor dedi. Barcın yaptığı açıklamada, ‘Ülkemizde çalışma şartlarından dolayı bugün her yerde olduğu gibi doktorlarımız Alanya’da grevde. Kendilerince haklı oldukları doktorlarımızı eleştirmiyoruz ancak hem hastalarımızı hem doktorlarımızı mağdur eden iktidara diyoruz ki; Artık yeter..! Yanlış politikalarınız yüzünden bu millet çok bedel ödedi. İktidar değişikliğinin kaçınılmaz olduğu, üretilmeyen politikaların yanlış hamlelerden dolayı vadenizin dolduğunu hatırlatmak istiyorum. Milletimiz bu bedelin hesabını sandıkta soracaktır. Tüm sağlık çalışanlarımızın Rabbim yardımcısı olsun, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum’’