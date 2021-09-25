Bakanlık tarafından onaylandı! Eski devlet hastanesi yıkılıyor

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yol haritası ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, açıklamalarda bulundu. Hızla gelişip, büyüyen ve Alanya'nın sağlık turizminde hakettiği yeri alabilmesi için büyük yol kateden hastanenin, yeni hedefleri de büyük. Geçtiğimiz günlerde bölge milletvekillerinin ve AK Parti temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıya ilişkin bilgi aktaran Lakadamyalı, Bölgemizin vekilleri, AK Parti İl temsilcileri ve il, ilçe sağlık müdürlerimizin katıldığı toplantıda sağlık yatırımları masaya yatırıldı. Bu kapsamda ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çatısı altında pandemi döneminde verdiğimiz hizmetler ve ihtiyaç duyulan hizmetler ile ilgili görüşlerimizi beyan ettik. Aynı zamanda bildiğiniz üzere 2022 yılı yaklaşıyor. Gelecek yıl içinde ihtiyaç duyulacak olan sağlık hizmetleri hakkında da bilgiler verdik" dedi.

YIKIM ONAYLANDI

Eski devlet hastanesinin akıbeti de nihayet belli oldu. Lakadamyalı, eski devlet hastanesinin raporlama çalışmaları sonucu, Sağlık Bakanlığı'nın yıkımını onayladığını söyledi. Lakadamyalı, "Bildiğiniz üzere Eski Devlet Hastanesi’nin nasıl değerlendirileceği Alanya genelinde bir tartışma konusu olmuştu. Biz bu konuyla ilgili olarak ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ilk adımı atmıştık. Bununla ilgili bir raporlama çalışması yapmıştık. Sağlık Bakanlığı tarafından eski devlet hastanesinin yıkımı onaylandı. Tarih belli değil ama sonbaharda olmasını bekliyoruz" dedi.

ALANIN NASIL KULLANILACAĞI BELLİ DEĞİL

Eski devlet hastanesinin bulunduğu alanın nasıl değerlendirileceği noktasında henüz bir karar verilmediğini de ifade eden Lakadamyalı, "Asıl önemli olan yıkımdan sonra bu alanın nasıl kullanılacağı. Bu bölge Alanya ve çevresinin ihtiyacı olan, alkol bağımlılığı ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılabilir. Ayrıca bu bölgeyi ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde mevcut olmayan, ayaktan tedavilerde yani Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Hemodiyaliz Hizmeti konularında da değerlendirilebilir" diye konuştu.

KALICI HALE GELİYOR

Öte yandan hastane ile ilgili yoğun bakım ünitesindeki yatak sayısını arttırarak kalıcı hale getireceklerini söyleyen Lakadamyalı, "Bildiğiniz üzere pandemi kapsamında hastanemizin yoğun bakım ihtiyacı oldu ve bu apsamda yoğun bakım yatak sayılarının arttırılması ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirdik. Biz bunu kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu projemiz kapsamında 38 olan yoğun bakım yatak sayısını 80 yatağa çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sayede yoğun bakım yatak sayısını ruhsatta kalıcı olmak üzere yüzde 100 arttırmayı hedefliyoruz. Ayaklı onkoloji merkezimiz yakın bir tarihte kapsamlı onkoloji merkezi haline getirilecek" dedi.