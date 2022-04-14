Bakanlığın Kararı Alanya'da Nasıl Karşılandı?

Ekranlarda yayınlanan Ebru Yahşi ile Kent Gündemi'nde geçtiğimiz hafta, Alanya'da faaliyet gösteren Global Tercümanlık sahibi Kemal Değirmenci tarafından da gündeme getirilen, yabancılara konut satışı ve vatandaşlık hakkı ile ilgili kritik bir karar alındı. Değirmenci programdaki açıklamasında, "250 bin dolara vatandaşlık hakkı verilmemeli" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi konusu görüşüldü. Kabine Toplantısı'nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan emlak sektörü temsilcileri kararın isabetli olduğunu belirterek, bu bedelin ilerleyen günlerde daha da artırılması gerektiğini söylediler.

‘BU BEDEL DAHA DA ARTTIRILMALI’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Kerim Balıktay, “Daha önce vatandaşlık hakkı için 250 bin dolar açıklandığı zaman biz buna razı olmamıştık. Çünkü bizim ülkemizde 250 bin dolara alınan evin karşılığında vatandaşlık verilmesi bize biraz ucuz gelmişti. Yabancı bir ülkenin vatandaşı bu ülkede vatandaşlık istiyorsa en azından 500 ile 1 milyon dolar arasındanda yatırım yapması gerektiği düşüncesindeydik. Nihayet bunu 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardılar. 250 binden 400 bin dolar olması çok daha mantıklı ama biz bunun daha da yüksek olmasını istiyoruz. Çünkü vatandaşlık hakkı bu kadar ucuz olmamalı. Gayrimenkul sektöründe bildiğiniz üzere demire yüzde 300’ün üzerinde zam yapıldı. Çimento 35 lira iken 80 liraya çıktı. Bunlar ister istemez gayrimenkul fiyatlarına yansımak zorunda. Pandeminin ardından Alanya gibi bir yerde çok büyük talep patlaması olacak. Çünkü sezonluk işçiler de yazın gelecek, tatil yapmak isteyenler de yazın gelecek. Bu şartlarda zaten kiralık daire bulması çok zor. Buna istinaden de maliyetlerde düşüş olmadıkça fiyatlar yukarıya doğru çıkmaya devam edecek” dedi.

‘TÜRK KİMLİĞİNİN BEDAVADAN DAĞITILMASINA KARŞIYIZ’

Alınan bu kararın isabetli olduğunu belirten Trust United Emlak sahibi, tanınmış iş insanı Durmuş Özgen, “Hatta Türk vatandaşı olmanın değeri 400 bin dolar değil, 1 milyon dolar olmalı. Biz emlak sektörü ile ilgileniyoruz ve para kazanılması için Türk kimliğinin bedavadan dağıtılmasına karşıyız. Dubai’de 1+1 daire 750 bin dolar oldu. Alanya'ya geliyorlar, bedavadan yani 250 bin dolara 7-8 kişilik Orta Doğulu bir aile vatandaşlık alıyor. Zaten demokrasi uygulanan Avrupa ülkelerinden kimse Türk vatandaşlığını istemiyor. Orta Doğulu insanlarda bu talep daha fazla. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olacaklarsa, bunun bedeli bundan fazla olmalı. Bu konuyu iki yönlü düşünmeliyiz. Birincisi, yabancı vatandaşların Türkiye’den mülk alması. Mülk derken daire, villa tarzı konut alması Türk ekonomisi için çok büyük bir para demek. Bu gelir turizmin çok daha üstünde. Çünkü turizmin maliyeti belli. Yabancılar yılların birikimi ile Türkiye’de yatırım yapıyorlar. Bu bizim elimizde kalan bir yatırım, bir yere gitmiyor. Emin olun Türkiye’den mülk almış bir yabancının gideri, otelde kalmış bir vatandaştan çok daha fazla. Sokağa çıkıyor, pazara gidiyor, mobilya, beyaz eşya alıyor. Yani bütün sektörleri kalkındırıyor. Otele gelen kişi ise anlaştığı parayı ödüyor, belki organizasyonlarla kuyum, deri ve halı mağazalarından alışveriş yapıp gidiyor. Ama asıl ekonomiye direkt damardan karışım, konut satışıdır” şeklinde konuştu.

‘O DEĞERDE KONUT BULMAK SIKINTI OLABİLİR’

Alanya’da faaliyet gösteren Emlak Danışmanı Anjelika Anzhela, “Vatandaşlık hakkındaki bu düzenleme yabancılara yönelik konut satışını etkilemez. Çünkü parası olan 400 bin doları da verir. Bu çok etkili olamaz ama Alanya’da 400 bin dolar değerinde bir konut bulunur mu, o belirsiz. Onun dışında müşteri sayısında bir değişiklik olmaz. Çünkü zaten parası olan vatandaşlık istiyor. Ardından burada Türk vatandaşı olarak ticaret yapmak istiyorlar. Ancak, bildiğiniz üzere Alanya da dahil olmak üzere Türkiye’de çoğu konutun değeri düşük gösteriliyordu. Bu fiyatta gayrimenkul bulunur mu, asıl soru işareti burada. Son dönemde konutta yaşanan fiyat artışı, talep olduğu için değil, her şeye zam geldiği için yaşandı. Daha önceden de talep vardı, şimdi de talep var. Belki şimdiki talep yüzde 10 daha fazladır” ifadelerini kullandı.