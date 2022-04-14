banner12

banner44

banner18

Son Dakika

Bakanlığın Kararı Alanya'da Nasıl Karşılandı?

Alanya dahil olmak üzere ülke genelinde ev fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında gösterilen yabancıya konut satışı konusunda kritik bir karar alındı. Türk vatandaşlığı için alınacak gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi. Alanya inşaat ve emlak sektörü temsilcileri "400 bin yetmez, 1 milyon dolar olmalı çünkü zaten vatandaşlığı zengin Orta Doğulular istiyor" diyor

GÜNDEM 14.04.2022, 12:12 Meliha Yılmaz
Bakanlığın Kararı Alanya'da Nasıl Karşılandı?

Ekranlarda yayınlanan Ebru Yahşi ile Kent Gündemi'nde geçtiğimiz hafta, Alanya'da faaliyet gösteren Global Tercümanlık sahibi Kemal Değirmenci tarafından da gündeme getirilen, yabancılara konut satışı ve vatandaşlık hakkı ile ilgili kritik bir karar alındı. Değirmenci programdaki açıklamasında, "250 bin dolara vatandaşlık hakkı verilmemeli" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi konusu görüşüldü. Kabine Toplantısı'nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20'inci maddesinin 2'nci fıkrasının "b" bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan emlak sektörü temsilcileri kararın isabetli olduğunu belirterek, bu bedelin ilerleyen günlerde daha da artırılması gerektiğini söylediler.

‘BU BEDEL DAHA DA ARTTIRILMALI’

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Kerim Balıktay, “Daha önce vatandaşlık hakkı için 250 bin dolar açıklandığı zaman biz buna razı olmamıştık. Çünkü bizim ülkemizde 250 bin dolara alınan evin karşılığında vatandaşlık verilmesi bize biraz ucuz gelmişti. Yabancı bir ülkenin vatandaşı bu ülkede vatandaşlık istiyorsa en azından 500 ile 1 milyon dolar arasındanda yatırım yapması gerektiği düşüncesindeydik. Nihayet bunu 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardılar. 250 binden 400 bin dolar olması çok daha mantıklı ama biz bunun daha da yüksek olmasını istiyoruz. Çünkü vatandaşlık hakkı bu kadar ucuz olmamalı. Gayrimenkul sektöründe bildiğiniz üzere demire yüzde 300’ün üzerinde zam yapıldı. Çimento 35 lira iken 80 liraya çıktı. Bunlar ister istemez gayrimenkul fiyatlarına yansımak zorunda. Pandeminin ardından Alanya gibi bir yerde çok büyük talep patlaması olacak. Çünkü sezonluk işçiler de yazın gelecek, tatil yapmak isteyenler de yazın gelecek. Bu şartlarda zaten kiralık daire bulması çok zor. Buna istinaden de maliyetlerde düşüş olmadıkça fiyatlar yukarıya doğru çıkmaya devam edecek” dedi.

‘TÜRK KİMLİĞİNİN BEDAVADAN DAĞITILMASINA KARŞIYIZ’

Alınan bu kararın isabetli olduğunu belirten Trust United Emlak sahibi, tanınmış iş insanı Durmuş Özgen, “Hatta Türk vatandaşı olmanın değeri 400 bin dolar değil, 1 milyon dolar olmalı. Biz emlak sektörü ile ilgileniyoruz ve para kazanılması için Türk kimliğinin bedavadan dağıtılmasına karşıyız. Dubai’de 1+1 daire 750 bin dolar oldu. Alanya'ya geliyorlar, bedavadan yani 250 bin dolara 7-8 kişilik Orta Doğulu bir aile vatandaşlık alıyor. Zaten demokrasi uygulanan Avrupa ülkelerinden kimse Türk vatandaşlığını istemiyor. Orta Doğulu insanlarda bu talep daha fazla. Onlar da Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olacaklarsa, bunun bedeli bundan fazla olmalı. Bu konuyu iki yönlü düşünmeliyiz. Birincisi, yabancı vatandaşların Türkiye’den mülk alması. Mülk derken daire, villa tarzı konut alması Türk ekonomisi için çok büyük bir para demek. Bu gelir turizmin çok daha üstünde. Çünkü turizmin maliyeti belli. Yabancılar yılların birikimi ile Türkiye’de yatırım yapıyorlar. Bu bizim elimizde kalan bir yatırım, bir yere gitmiyor. Emin olun Türkiye’den mülk almış bir yabancının gideri, otelde kalmış bir vatandaştan çok daha fazla. Sokağa çıkıyor, pazara gidiyor, mobilya, beyaz eşya alıyor. Yani bütün sektörleri kalkındırıyor. Otele gelen kişi ise anlaştığı parayı ödüyor, belki organizasyonlarla kuyum, deri ve halı mağazalarından alışveriş yapıp gidiyor. Ama asıl ekonomiye direkt damardan karışım, konut satışıdır” şeklinde konuştu.

‘O DEĞERDE KONUT BULMAK SIKINTI OLABİLİR’

Alanya’da faaliyet gösteren Emlak Danışmanı Anjelika Anzhela, “Vatandaşlık hakkındaki bu düzenleme yabancılara yönelik konut satışını etkilemez. Çünkü parası olan 400 bin doları da verir. Bu çok etkili olamaz ama Alanya’da 400 bin dolar değerinde bir konut bulunur mu, o belirsiz. Onun dışında müşteri sayısında bir değişiklik olmaz. Çünkü zaten parası olan vatandaşlık istiyor. Ardından burada Türk vatandaşı olarak ticaret yapmak istiyorlar. Ancak, bildiğiniz üzere Alanya da dahil olmak üzere Türkiye’de çoğu konutun değeri düşük gösteriliyordu. Bu fiyatta gayrimenkul bulunur mu, asıl soru işareti burada. Son dönemde konutta yaşanan fiyat artışı, talep olduğu için değil, her şeye zam geldiği için yaşandı. Daha önceden de talep vardı, şimdi de talep var. Belki şimdiki talep yüzde 10 daha fazladır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner45
banner52
17
açık
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22