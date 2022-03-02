Bakan Soylu "S-400'leri Geri Verelim" Diyenlere Tepki Gösterdi
Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonrası "S-400'leri geri verelim" diyenlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert bir açıklama geldi.
Soylu, "Kusura bakmayın, geri zekalılardır. Hiç kusura bakmayın, Ukrayna'nın nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını, uçaklara ve füzelere karşı hiçbir şey yapamadığını görüp, bir savunma sistemini hemen geri verelim diyen bir anlayışı ortaya koyabilmektir, herhalde tam bir geri zekalılıktır" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'daki ikinci programında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın Stratejik Araştırmalar Kurulu toplantısına katıldı.
"S-400'Ü GERİ VERELİM" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Türkiye'nin terörle mücadele yürüttüğü operasyonları anlatan Bakan Soylu, "Biz hazırız ama bu hazırlığımızı hazmetmeyenler hala o küçücük, minnacık akıllarıyla Rusya'yla, Ukrayna'yla ilgili mücadele başladığında 'S-400'ü geri verelim' diye siyasi mucizevi laflar ortaya koyuyor. Kusura bakmayın, geri zekalılardır. Hiç kusura bakmayın, Ukrayna'nın nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını, uçaklara ve füzelere karşı hiçbir şey yapamadığını görüp, bir savunma sistemini hemen geri verelim diyen bir anlayışı ortaya koyabilmektir, herhalde tam bir geri zekalılıktır" diye konuştu.
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