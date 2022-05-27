Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' Açıklaması!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Pazar günkü mitingde mehteran Türk yıldızları gösteri yapacak, çevre haftası etkinlikleri konserler olacak. Açılışa Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdogan katılacak." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda bir pistin açık kalacağını belirten Bakan Kurum, " Açık kalacak olan pist Türkiye'ye hizmet vermeye devam edecek. projede hiç bir konut ve ticari alan yoktur. Atatürk Havalimanı'nda var olan yapılar restore edilerek korunacak. 145.300 ağaç dikilecek İstanbul'u fethine gönderme" dedi.

Projenin maliyeti ile ilgilide açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İlk etap 2 milyar 175 milyon TL'dir." ifadelerini kullandı.

Mitinge katılım için memurlara baskı iddialarını yalanlayan Bakan Kurum, "Burada hiç bir zorunluluk söz konusu değildir. Gelen gelir gelmeyen gelmez. Zorla gelenden bize bir fayda olur mu? Gelmemekte özgürler. Güvenlik ve temizlik gibi tüm hizmetler bakanlık ve valilik koordinasyonunda olacak." dedi.

GİRİŞLERDE ÜCRET ALINACAK MI?

'İmamoğlu davet edilecek mi?' sorusuna Bakan Kurum, "Biz 85 milyonu davet ediyoruz... Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da davetlidir." dedi. Bakan Kurum ayrıca girişlerde ücret alınmayacağını söyledi.

NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Kurum, "Fethin 570. yıldönümüde Millet Bahçe'mizi hizmete açacağız. 2023 seçimlerinden önce hizmete açılacak." dedi.

"PAZAR GÜNÜ ÇOK ÖNEMLİDİR"

Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: "Pazar gününü şöyle bir önemi var. Tüm dünyaya, Türkiye’ye sayın Cumhurbaşkanımızın, yine bize her türlü çevre projemize destek veren sayın Emine Erdoğan’ın projelerini tanıtacağız. 2053 yılına ilişkin, iklim değişikliğine ilişkin tüm dünyaya Türkiye’nin çevre ve doğa sevgisi mesajlarını net bir şekilde veriyor olacağız. Pazar günü çok önemlidir.

Türkiye’de yapmış olduğumuz 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yaptığımız 445 millet bahçemizi başlattık. Bunların 140’ı tamamlandı. Türkiye’nin en değerli, İstanbul’un akciğeri olacak millet bahçemizi fidanlarla buluşturacağız. Programımız şölen havasında geçecek. Ecdadımızı, şehitlerimizi yad edeceğiz. Çevreyi, doğayı anlatacağız. Vatandaşlarımız gelecekler burada çevre ve doğa sevgisini kazanacak. Mehter takımımızın gösterisi olacak. Yeniçerilerimizle birlikte Türk Yıldızları’mızla birlikte gösterilerimiz olacak. Konserlerimiz olacak."