Bakan Çavuşoğlu Talimatı Verdi; İncekum Yaylası Elektriğe Kavuşuyor

Alanya’lı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizzat kendi talimatları ile İncekum’un Karaboynuzlar yaylasında elektrik alt yapı çalışmaları başlatıldı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve İncekum Mahalle Muhtarı Orhan Baysal Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Uzun zamandır Karaboynuzlar yaylasına elektriğin getirilmesi için mücadele verdikleri dile getiren İncekum Mahallesi Muhtarı Orhan Baysal, “400 yıllık bir tarihe sahip olan Karaboynuzlar yaylasına elektrik getirilmesi için uğraşlarımız neticesinde alt yapı çalışmalarımız başlatıldı. Bu süreçte Alanya’mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizzat kendisinin talimatları ile elektrik alt yapı çalışmaları başlatılmış, kısa süre içerisinde çalışmalar nihayete erip vatandaşlarımızın 400 yıllık özlemi sona erecektir. Buradan başta sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

TOKLU’DAN BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

400 yıllık Karaboynuzlar yaylasının Elektrik özlemini sona erdirecek olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu; “Yoğun mesaisi ve diplomasi trafiğinin yanı sıra Alanya’mızı hiçbir konuda unutmayarak her sorununa ve talebine anında yetişen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Alanya’mızın en eski yaylalarından birisi olan İncekum Karaboynuzlar Yaylamızın elektrik sorununu ortadan kaldırıyor. Sayın Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.