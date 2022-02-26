Bakan Çavuşoğlu Tahliyeyi Başlattı

UKRAYNA HAVA SAHASI KAPALI

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın saldırısı sonucu Ukrayna'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyelerini başlattı. Hava sahası kapalı olduğu için Türkler, Kiev'den otobüslerle Romanya, Polonya ve Moldova gibi ülkelere götürülüyor.