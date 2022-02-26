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Bakan Çavuşoğlu Tahliyeyi Başlattı
Kiev'deki Türkler, Dışişleri Bakanlığı'nın temin ettiği otobüslerle ülke dışına çıkarılıyor
GÜNDEM 26.02.2022, 14:17 Meliha Yılmaz
UKRAYNA HAVA SAHASI KAPALI
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın saldırısı sonucu Ukrayna'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyelerini başlattı. Hava sahası kapalı olduğu için Türkler, Kiev'den otobüslerle Romanya, Polonya ve Moldova gibi ülkelere götürülüyor.
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