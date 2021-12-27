Bakan Çavuşoğlu'ndan tarihi açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var. Biz ise ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. İstanbul-Erivan uçuşları da kısa süre içinde başlayacak.

Zengezur dahil karayolu ve demiryollarının hayata geçmesi konusunda en son Rusya'da yapılan görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi arkadaşlarımız. Umarım bu projeler bir an önce hayata geçer. Bu projelere en çok Ermenistan'ın ihtiyacı var.

KABİL HAVALİMANININ İŞLETİLMESİ

Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabul'de bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor.

Afganistan'da cesur bir karar alarak büyükelçiliğimizi açık tuttuk ve geçici yönetimle angajmana girdik. Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM

Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk.

2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir. Burada tutumuz son derece kararlı. 5 yıl aradan sonra istişari görüşmeleri tekrar başlattık.

Bununla birlikte Yunanistan ile istişari görüşmeleri terkar başlattık. AB ile ilişkileri somu bir şekilde ilerletmek istesek de maalesef AB aynı iradaeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşma vardık: sağlık, güvenlik, çevre.

Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz."