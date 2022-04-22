Bakan Çavuşoğlu'ndan Latin Amerika Turu

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere 23-29 Nisan tarihleri arasında Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gidiyor. Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında, Türkiye-Brezilya IV. Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela III. Ortak İşbirliği Komisyonu toplantıları gerçekleştirilecek.

'Türkiye artık küresel bir güç'

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Dışişleri Bakanı Sinop'u ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Dünya 5'ten büyüktür diyor Cumhurbaşkanımız. Neden? Çünkü başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor. Başlayan savaşları durduramıyor. İnsanların beklentisine çözüm bulamıyor. Pandemi zamanında bile BM Güvenlik Konseyi 3 ay sonra bir kararla karşımıza çıktı. Herkesin ortak derdi olan, kimsenin farklı düşünmediği bir konuda bile. Ama, 'Bu sistem değişsin' derken çözümler de ortaya getiriyoruz. Kimseye bir garezimiz yok. Daha adil bir dünya için çalışalım diyoruz. Ama bu sistem değişinceye kadar oturup bir kenarda bekleyemeyiz. Çünkü yangın yanıbaşımızda. Çatışmalar ve savaşların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. Doğumuzda, batımızda, kuzeyde, güneyde Balkanlarda, Kafkasya'da, Suriye'de, Yemen'de, Libya'da ve şimdi Ukrayna'da sorunlar var. Yanıbaşımızda Gürcistan'ın durumu ortada. Yani Gürcistan'ın da sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunda yaşadığı sorunlar var. Ama biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak sadece bölgesel bir güç değiliz. Türkiye artık küresel bir güç"