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Bakan Çavuşoğlu İsrail'e Gidiyor
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gidecek.
GÜNDEM 23.05.2022, 07:31 23.05.2022, 07:39 Meliha Yılmaz
Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. Bakan Çavuşoğlu, kritik ziyarette İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı.
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