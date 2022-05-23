Bakan Çavuşoğlu İsrail'e Gidiyor

Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak. Bakan Çavuşoğlu, kritik ziyarette İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, dün akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi yaptı.