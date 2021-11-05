Bakan Çavuşoğlu ile Müftüoğlu bir arada
Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Genel Kurulu’nda 5 yıl aradan sonra yeniden başkan seçilen Emin Müftüoğlu, ilk ziyaretini Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Milletvekillerine gerçekleştirdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün Ankara’da Türkiye Millet Meclisi’ne (TBMM) giderek Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Ak Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ile Mustafa Köse’nin de olduğu Antalya, Manavgat ve Alanyalılar buluşmasında dayanışma örneği sergilendi. Müftüoğlu’nu tebrik eden Bakan Çavuşoğlu ile Milletvekilleri Aydın ve Köse, bisiklet sporunun Emin Müftüoğlu ile daha da ileriye gideceğini söylediler. Seçimdeki rakibi Muhammet Berat Alphan’ı ezici bir farkla yenerek yeniden Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı seçilen Emin Müftüoğlu’nu tebrik eden Bakan Çavuşoğlu ile Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Köse, daha sonra meclis önünde birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6