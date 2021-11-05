Bakan Çavuşoğlu ile Müftüoğlu bir arada

Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün Ankara’da Türkiye Millet Meclisi’ne (TBMM) giderek Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Ak Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ile Mustafa Köse’nin de olduğu Antalya, Manavgat ve Alanyalılar buluşmasında dayanışma örneği sergilendi. Müftüoğlu’nu tebrik eden Bakan Çavuşoğlu ile Milletvekilleri Aydın ve Köse, bisiklet sporunun Emin Müftüoğlu ile daha da ileriye gideceğini söylediler. Seçimdeki rakibi Muhammet Berat Alphan’ı ezici bir farkla yenerek yeniden Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı seçilen Emin Müftüoğlu’nu tebrik eden Bakan Çavuşoğlu ile Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Köse, daha sonra meclis önünde birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.